Вода в Тушинском тоннеле: по следам аварии

, 2:20 Репортаж 70

На устранение последствий ЧП в тоннеле на Волоколамском шоссе ушло более шести часов.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, Пятый канал

Этот водопад отнюдь не современное решение ландшафтного дизайна столицы как поначалу показалось некоторым автовладельцам. Стремительный поток грязи, который чуть не привел к страшной трагедии. Из-за обвала грунта на площади 75 кв.м в Тушинский тоннель хлынули воды канала имени Москвы.

Уцелевшие стены насыпи выдержали, и катастрофы удалось избежать. Движение сразу перекрыли. В результате образовалась гигантская пробка. Общественный транспорт стал работать по измененному маршруту. А попасть домой на личном автомобиле можно было только по паспорту.

— Хорошо, что это произошло зимой, а не летом. Потому что все верхние шлюзы перекрыты на ремонт. Поэтому такой катастрофической опасности не существует, — говорит местный житель Сергей Уткин.

Авария грозила обернуться серьезными нарушениями в жизни мегаполиса и привести к транспортному коллапсу.

— Пострадавших не было слава богу, поэтому сейчас вопрос только о том, чтобы как можно быстрее устранить аварию и запустить движение, — рассказывает мэр Москвы Сергей Собянин.

К вечернему часу-пик удалось пустить транспорт по тоннелю, и восстановить движение. Люди смогли вновь ездить по привычному маршруту. Чего днем сделать было попросту невозможно.

Как только проблему удалось взять под контроль, власти столицы начали искать причину обвала грунта. После изучения проектной документации вспомнили, что Волоколамское шоссе расширяли. И, возможно, во время строительства повредили конструкцию этого сложного сооружения.

— В 2003 году здесь было расширение Волоколамского шоссе, строительство тоннеля. Возможно где-то были какие-то допущены отклонения. Все может быть, — рассуждает заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам ликвидаторов ЧП, в первую очередь необходимо было спустить воду из шлюза. Однако она уходила со скоростью 40-50 см в час, что значительно растянуло восстановительный процесс. Затем строители заделали образовавшееся отверстие, после чего начали проверку на герметичность и безопасности сооружения.

— Это сложное гидротехническое сооружение. Ему более 80 лет. Мы будем проводить глубокий разбор, — объяснил руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

Стремительный поток из канала имени Москвы, ставший причиной закрытия Волоколамского шоссе, не могли остановить на протяжении почти шести часов. Вода выливалась на дорогу со скоростью 50 литров в секунду. Однако после устранения течи сотрудники коммунальных служб приступили к быстрой ликвидации последствий.

Это единственная точка, откуда можно оценить масштаб разрушения тоннеля. Ближе сотрудники экстренных служб не пускают — очень опасно. Место происшествия со всех сторон оцепила спецтехника. К этой минуте известно — вода перестала прорываться. Но впереди еще много работы по ликвидации. Всю грязь собирают в ковши и увозят на грузовиках.

150 Камазов, как минимум, нужно, чтобы вывезти весь грунт из Тушинского тоннеля. Колонна из грузовиков растянулась на десятки метров.

Воду из канала имени Москвы спустят полностью, чтобы точно установить причину аварии. Удивительно, но до сих пор никаких нарушений при обследовании шлюзов найдено не было. А такие проверки проходят регулярно.

Ранее Пятый канал сообщал, что многокилометровая пробка образовалась в Москве из-за затопления тоннеля в Тушино.

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