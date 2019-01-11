Джексон жив: пользователи нашли сходство между поп-идолом и Ани Лорак

Пользователи раскритиковали Ани Лорак за чрезмерное увлечение косметологическими процедурами и пластической хирургией. По мнению подписчиков девушки, она все больше напоминает Майкла Джексона, чья история внешних изменений известна едва ли не больше, чем творческий путь.

Поводом для негативных отзывов стала фотография, которую певица выложила на своей странице в Instagram. На снимке Лорак позирует в джинсовой куртке и больших солнцезащитных очках круглой формы. Селфи артистка обработала черно-белым фильтром, что действительно придало ей больше схожести с иконой поп-музыки.

View this post on Instagram 😎 A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Jan 10, 2019 at 5:19pm PST

Однако стильный образ пришелся по душе не всем подписчикам звезды. В комментариях под фото многие раскритиковали артистку — по мнению юзеров, схожесть с Майклом Джексоном уж слишком сильная.

— Сними очки, Каролина, ты точно здесь вылитый Майкл Джексон! А тебе это надо? Пусть лучше он будет похож на Каролину!

— Да, я тоже сначала подумала, Майкл Джексон…

— Майкл, ты жив? — шутят поклонники.

Кроме того, пользователи остались недовольны и чрезмерной тягой Лорак к хирургическим вмешательствам в ее внешность. В этой связи посетители профиля певицы предупредили ее о том, что такое сильное увлечение может привести к плачевным последствиям.

— Еще одно вмешательство — и Майкл Джексон, — намекнули комментаторы.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Рождество Ани Лорак встретила с Сергеем Лазаревым, а не со своим супругом.