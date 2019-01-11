Джексон жив: пользователи нашли сходство между поп-идолом и Ани Лорак

, 10:29 Фото 176

Поводом для сравнения стало новое фото певицы.

Фото: Instagram @anilorak

Пользователи раскритиковали Ани Лорак за чрезмерное увлечение косметологическими процедурами и пластической хирургией. По мнению подписчиков девушки, она все больше напоминает Майкла Джексона, чья история внешних изменений известна едва ли не больше, чем творческий путь.

Поводом для негативных отзывов стала фотография, которую певица выложила на своей странице в Instagram. На снимке Лорак позирует в джинсовой куртке и больших солнцезащитных очках круглой формы. Селфи артистка обработала черно-белым фильтром, что действительно придало ей больше схожести с иконой поп-музыки.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 

😎

A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on

Однако стильный образ пришелся по душе не всем подписчикам звезды. В комментариях под фото многие раскритиковали артистку — по мнению юзеров, схожесть с Майклом Джексоном уж слишком сильная.

— Сними очки, Каролина, ты точно здесь вылитый Майкл Джексон! А тебе это надо? Пусть лучше он будет похож на Каролину!

— Да, я тоже сначала подумала, Майкл Джексон…

— Майкл, ты жив? — шутят поклонники.

Кроме того, пользователи остались недовольны и чрезмерной тягой Лорак к хирургическим вмешательствам в ее внешность. В этой связи посетители профиля певицы предупредили ее о том, что такое сильное увлечение может привести к плачевным последствиям.

— Еще одно вмешательство — и Майкл Джексон, — намекнули комментаторы.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Рождество Ани Лорак встретила с Сергеем Лазаревым, а не со своим супругом.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

10:43
Врачи зашили рану Александру Овечкину прямо во время матча
10:29
Джексон жив: пользователи нашли сходство между поп-идолом и Ани Лорак
10:10
Кадры с места покушения на главу республиканского ЦПЭ в Ингушетии
9:59
Пожар произошел на Уфимском НПЗ
9:46
Шокирующее видео: волк полностью заглотил голову девушки (18+)
9:32
«Лучше заверять у нотариуса»: украинцы высмеяли закон о «сексе по согласию»
9:13
Диего Марадона успешно перенес экстренную операцию
8:57
Замену пистолета Макарова пустят в производство в этом году
8:47
«Королева фотошопа»: поклонники бурно обсуждают откровенное фото Глюкозы
8:31
Движение поездов на Восточно-Сибирской железной дороге возобновлено
8:15
Мусорная реформа с поправкой на российское «авось»
7:57
В США рассказали об «американском кошмаре» из-за России
7:41
В Перу взорвался пляжный клуб — видео
7:35
Предсказание Матроны Московской начало сбываться
7:15
«Буран» возвращается в Москву — видео
6:55
«Я ничего не скрываю» — Трамп о беседах с Путиным
6:39
Кот Волочковой на страже «носков года» таинственного возлюбленного балерины
6:20
Роберт Де Ниро признался, почему не пародирует Дональда Трампа
6:01
Транспортники ВКС России перевозят инженерное оборудование в Хабаровский край
5:54
В Сургуте самолет совершил аварийную посадку

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

17.12.2018

Ани Лорак показала, как зарождалась ее звезда

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама