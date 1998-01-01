Кадры с места покушения на главу республиканского ЦПЭ в Ингушетии

, 10:10 Эксклюзивное фото 108

Фото с трассы «Кавказ», на которой неизвестные открыли огонь по автомобилю высокопоставленного полицейского. Двое пострадавших утром 13 января скончались в больнице.

Фото, видео: Пятый канал

Кадры с места покушения на высокопоставленного чиновника в Ингушетии публикует Пятый канал. Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился руководитель Центра по противодействию экстремизму Ибрагим Эльжаркиев.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного Комитета России, нападение произошло в субботу, 12 января около 18 часов по местному времени. Автомобиль «Mercedes», в котором находился Эльжаркиев, двигался по трассе «Кавказ» по направлению в Назрань. Вместе с главой Центра в машине находились трое полицейских и один гражданский.

Судя по кадрам, полученным с места происшествия, злоумышленники всерьез намеревались убить находившихся в машине людей — на лобовом стекле видны следы от пуль напротив водительского сидения примерно на уровне головы. К сожалению, частично преступникам это удалось — двое из троих полицейских, получивших ранения, скончались в медучреждении. Как стало известно Пятому каналу, в больнице умерли инспектор Управления организации общественного порядка МВД по республике Ингушетия Хамоев и боец ОМОН Плиев.

Ранее Пятый канал публиковал комментарий УМВД по республике Ингушетия касательно данного происшествия.

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