Актера Андрея Терентьева похоронят в Казани

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 82 0

Панихида и прощание состоятся 23 октября в Санкт-Петербурге.

Умер актёр Андрей Терентьев: дата похорон

Фото: Олег Дьяченко/ТАСС

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Актер Андрей Терентьев, сыгравший в фильме «Мы из будущего» и сериале «Горюнов», будет похоронен в Казани. Об этом 5-tv.ru сообщила его жена Светлана Кутузова.

«Похороны пройдут 24 октября в 11.00 в Казани», — поделилась она.

Панихида и прощание состоятся 23 октября с 10:50 до 11:30 по адресу: Санкт-Петербург, Партизанская улица, дом 8 (пятый ритуальный зал).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский актер театра и кино Андрей Терентьев, известный по роли в сериале Пятого канала «Филин», умер в возрасте 44 лет.

Генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко отметила, что артист блестяще играл в проектах компании, среди которых «Реализация», «Подсудимый», «Филин», «Крылья империи», «Первый отдел» и «Солнцепек». Второй сооснователь компании Сергей Щеглов назвал Терентьева талантливым актером и прекрасным человеком.

Андрей Терентьев родился 14 июля 1982 года в Нойштрелице в ГДР. Интерес к актерскому мастерству у него появился еще в школьные годы, он играл в смоленском театре-студии «Диалог». С третьей попытки артист поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, где учился у Владимира Фильштинского. В кино он начал сниматься с 2006 года, а широкую известность ему принес фильм «Мы из будущего», вышедший в 2008 году.

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