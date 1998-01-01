На борту рейса «Москва — Брюссель» задержали нелегального пассажира

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Мужчина воспользовался служебным входом в аэропорту «Шереметьево», выбежал на летное поле и проник в самолет при помощи лестницы для технического персонала.

Фото: © РИА Новости /Илья Питалев

Сотрудники ФСБ задержали «зайца» на борту воздушного судна, следующего из Москвы в Брюссель. Он проник на самолет без билета, ручной клади и каких-либо документов. Об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на источник.

По информации агентства, безбилетник миновал рамки досмотра, воспользовавшись служебным входом для экипажей самолетов. Оказавшись на летном поле, он направился к ближайшему авиалайнеру и поднялся на борт при помощи лестницы для технического персонала.

Сейчас стражи правопорядка устанавливают личность нарушителя. Самолет вылетел из аэропорта «Шереметьево» с задержкой в 22 минуты.

Официальной информации, подтверждающей этот инцидент, пока не поступало.

Ранее Пятый канал рассказывал, как самолет сбил гражданина Армении, выбежавшего на взлетно-посадочную полосу.

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