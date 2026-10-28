Уже не безобидный: акушер-гинеколог назвала опасный порог потери веса при токсикозе

|
Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 22 0

Будущим мамам не нужно «есть за двоих».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Потеря веса до 5% при токсикозе считается нормой

Рацион женщины во время беременности во многом определяет здоровье будущего ребенка. Об этом на пресс-конференции в МИЦ «Известия» рассказала доктор медицинских наук, акушер-гинеколог Карина Бондаренко.

По ее словам, от питания мамы зависит, столкнется ли малыш во взрослой жизни с ожирением или диабетом.

«Через свое питание женщина фактически программирует здоровье будущего человека. Это все закладывается на самых ранних этапах», — пояснила Бондаренко.

Врач назвала и границы, за которыми токсикоз перестает быть безобидным. Потеря до 5% массы тела считается вариантом нормы. Если вес снижается на 5–10%, это тревожный сигнал: состояние усиливается.

Потеря более 10% — уже плохой признак. При этом специально восстанавливать вес не нужно, а питание должно оставаться сбалансированным.

Идея «есть за двоих» осталась в прошлом, подчеркнула Бондаренко. Добирать белки, жиры и углеводы не требуется, достаточно принципа гарвардской тарелки, как и вне беременности. Калорийность немного растет только в третьем триместре, и врачебного вмешательства для этого не нужно.

«Женщина имеет право на все. Набрать 12–15 килограммов за беременность — это допустимая прибавка массы», — заключила врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Адель Вейгель из-за тяжелого токсикоза похудела на пять килограммов и попала в больницу под капельницы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.87
0.34 90.17
0.07
Зимняя подготовка волос: лунный гороскоп стрижек на ноябрь 2026 для знако...

Последние новости

20:08
Путин: товарооборот России с Африкой превысил 27 миллиардов долларов
20:02
Обязательное видеонаблюдение и безопасность: что будет в новом законопроекте о квестах
19:51
Почти 70 человек погибли в крупнейшей железнодорожной катастрофе в Испании
19:45
Жителей Алешек отправят в Гомель самолетом Минобороны России
19:40
«Синий Трактор» вышел в телеэфир: запущен новый детский канал
19:30
Пенсионер отбил друга у разъяренного медведя в тайге под Иркутском

Сейчас читают

Штрафы за одно нарушение для автомобилистов хотят увеличить в шесть раз
Египет увел у Европы весь газ, которого не хватило ЕС для восстановления запасов
Молчание свидетелей и лестница смерти: тайна гибели Сергея Соседова
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео