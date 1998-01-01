ВПП в Шереметьево закрыта после инцидента с самолетом

Взлетно-посадочная полоса в Шереметьево закрыта в связи с эвакуацией самолета, который выкатился за ее пределы во время взлета.

Лайнер авиакомпании Smart Wings во время разгона выкатился за пределы ВПП, 13 января.

На борту находились 40 пассажиров, в том числе младенец. Никто из них не пострадал. В настоящий момент все пассажиры находятся в терминале.

Пятый канал

Как стало известно Пятому каналу, три рейса по прилету перенаправили на запасной аэродром в Домодедово.

Ранее Пятый канал публиковал видео из Шереметьево, где самолет выкатился за пределы ВПП.