В Ингушетии похоронили силовика, погибшего при обстреле машины с полицейскими

, 19:25 Видео 88

Старший сержант полиции был смертельно ранен при обстреле автомобиля на федеральной трассе «Кавказ».

Фото, видео: Instagram @fortangaorg

27-летний сотрудник внутренних дел скончался в больнице в результате покушения на главу республиканского Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльжаркиева. Его похоронили на родовом кладбище в селении Плиево. Траурные мероприятия посетили глава местного МВД Дмитрий Кава и руководитель управления Росгвардии по Ингушетии Эдуард Павлов.

Вечером 12 января в районе населенного пункта Сунжи неизвестные открыли огонь по автомобилю Mercedes, в котором находились четверо силовиков и один местный житель. В результате нападения ранения получили три человека. Подозреваемые скрылись с места преступления на LADA Granta. В регионе введен план «Сирена».

Ранее Пятый канал сообщал, что в Назрани застрелили известного религиозного деятеля.

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