В Ингушетии похоронили силовика, погибшего при обстреле машины с полицейскими

27-летний сотрудник внутренних дел скончался в больнице в результате покушения на главу республиканского Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльжаркиева. Его похоронили на родовом кладбище в селении Плиево. Траурные мероприятия посетили глава местного МВД Дмитрий Кава и руководитель управления Росгвардии по Ингушетии Эдуард Павлов.

Вечером 12 января в районе населенного пункта Сунжи неизвестные открыли огонь по автомобилю Mercedes, в котором находились четверо силовиков и один местный житель. В результате нападения ранения получили три человека. Подозреваемые скрылись с места преступления на LADA Granta. В регионе введен план «Сирена».

Ранее Пятый канал сообщал, что в Назрани застрелили известного религиозного деятеля.