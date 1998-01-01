Непогода продолжает испытывать Россию на прочность. Сильнейшие снегопады — сразу в нескольких регионах. Из-за метели закрыт аэропорт Норильска, рейсы пока задержаны до утра. На трассах ограничено движение, даже снегоуборочная техника может проехать по ним с трудом. А вот участок Военно-Грузинской дороги на выезд из России пришлось вовсе закрыть, снежные заносы слишком большие. Сильная метель также в Оренбурге.

А в Ростове-на-Дону ураган стал причиной новоднения. Так что там по дорогам можно передвигаться исключительно вплавь. Кроме того, сильный ветер с корнем вырывал деревья.



В Сочи объявлено экстренное предупреждение и введен режим повышенной готовности из-за дождей с мокрым снегом.

Также осадки ожидаются в Москве и Петербурге. В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности, синоптики предупреждают о гололедице на улицах и сильном ветре.