Отдых по-вологодски: В городе прошел этап Кубка мира по гонкам на собачьих упряжках

Вологодская область становится достойным конкурентом Аляски. В выходные российский регион принимал престижные соревнования — этап Кубка мира по гонкам на собачьих упряжках. Чтобы добраться до старта, многие спортсмены преодолели не одну сотню километров и не одну государственную границу.

Сами участники соревнований на старте ведут себя куда громче зрителей. Впереди — 35 километров пути, и никому не сидится на месте. Шесть собак — 24 лапы, именно от их выносливости зависят результаты этапа Кубка мира.

На старте хаски, или, к примеру, маламуты могут разогнаться до 50 километров в час. Мало удерживать равновесие и править упряжкой, в которой может быть и двенадцать собак, каждый хозяин четвероногих — прежде всего, психолог. Надо грамотно подобрать собаку-лидера. На результат может повлиять и плохое настроение питомца, например, из-за разлуки с любимым или любимой.

— Просто у маламутика-девушка осталась дома, у них пара такая прям есть, и они тоскуют друг по другу, вот он тоже немножко затосковал, но думаем, что на трассе он взбодрится. И волнуется, и внимания просит. Для них соревнования — это тоже экшн, который для них в радость! — рассказала участница соревнований из Тулы Валентина Комарова.

Заводчики из Тульской области в Тотьму добирались девять часов. В домиках на колесах тепло, пол выстелен сеном. Впрочем, 14 гренландским собакам вологодские морозы не помеха. Аин Реппо добирался еще дольше — сутки, из Эстонии. Тотемские трассы, говорит, идеальные, хоть разок и упал, но главное, что удивило — в маленьком городке, где всего-то девять тысяч населения, церемонию открытия превратили в настоящее шоу.

— Мы смеялись и удивились, потому что для русских — это как праздник, а для нас это было удивительно, потому что это было в городе. Там народу было столько много — даже на мировых чемпионатах столько зрителей нет! — поделился участник соревнований Аин Реппо.

И это при том, что соревнования Кубка мира по ездовому спорту наша страна проводит впервые. 83 участника: эстонские, чешские, белорусские, спортсмены со всей России и лучшие судьи. Ведь в езде на собаках как на машине: надо соблюдать правила обгона, чтобы упряжка была должным образом укомплектована. Например, участники должны иметь спички и фонарик, ведь есть и ночные этапы. И конечно, грубиянов на трассе штрафуют. Правда, хамят чаще не водители.

— Бывают драки. Если есть драка, я должен узнать, кто первый ее начал, повредил друг друга и чем все кончилось. На данный момент у нас есть один процесс, который мы рассматриваем из-за драк собак, — сообщил судья соревнований Гиртс Элдманис

Самая короткая трасса — восемь километров, наиболее протяженная — 40. За три дня соревнований собаки пробегут почти сотню. А потом — награждение и снова долгая дорога до дома, чтобы через год, возможно, снова встретиться здесь же, под Вологдой, где новой приманкой для туристов уже называют не знаменитое тотемское барокко, а соревнования ездовых собак.

Ранее Пятый канал рассказал, что из-под завалов полуразрушенного дома в Магнитогорске спастелям удалось извлечь живыми семь животных. Пять кошек, собака и попугай были спасены.