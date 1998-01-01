В МЧС рассказали сколько животных спасли из-под завалов в Магнитогорске

Пять кошек, собаку и волнистого попугая удалось живыми извлечь спасателям из-под завалов полуразрушенного дома в Магнитогорске. Об этом рассказали в пресс-служба мэрии города.

Перепуганная собака четверо суток ожидала помощи людей в полуразрушенной квартире. Спасатели смогли добраться до нее, когда разобрали часть уцелевших конструкций.

На третий день после обрушения были найдены кошка и попугай. У обоих представителей фауны сильный стресс. У кошки к тому же было диагностировано обморожение и разорвано ухо. Ей провели операцию и оно сейчас находится в ветклинике. Всем найденным животным сейчас подыскивают новых хозяев.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в четверг, 3 января, поисково-спасательная операция была завершена. Общее число жертв трагедии — 39 человек. Среди них шестеро детей. За почти четверо суток операции в сложнейших условиях бойцам МЧС удалось спасти шесть человек.