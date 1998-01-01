В МЧС рассказали сколько животных спасли из-под завалов в Магнитогорске

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В результате взрыва бытового газа 31 декабря обрушился подъезд жилого многоквартирного дома в Челябинской области. Погибли 39 человек.

Фото, видео: РИА Новости / МЧС РФ

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Взрыв в Магнитогорске 55

Пять кошек, собаку и волнистого попугая удалось живыми извлечь спасателям из-под завалов полуразрушенного дома в Магнитогорске. Об этом рассказали в пресс-служба мэрии города.

Перепуганная собака четверо суток ожидала помощи людей в полуразрушенной квартире. Спасатели смогли добраться до нее, когда разобрали часть уцелевших конструкций.

На третий день после обрушения были найдены кошка и попугай. У обоих представителей фауны сильный стресс. У кошки к тому же было диагностировано обморожение и разорвано ухо. Ей провели операцию и оно сейчас находится в ветклинике. Всем найденным животным сейчас подыскивают новых хозяев.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в четверг, 3 января, поисково-спасательная операция была завершена. Общее число жертв трагедии — 39 человек. Среди них шестеро детей. За почти четверо суток операции в сложнейших условиях бойцам МЧС удалось спасти шесть человек.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 55
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