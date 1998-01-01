США хочет ослабить влияние России в Арктике

Вашингтон обеспокоен «чрезмерными притязаниями некоторых стран» в Арктике, под которыми подразумевается Россия и Китай. По информации Wall Street Journal, американцы в ближайшее время попробуют укрепить свои позиции в регионе под предлогом защиты судоходства.

Уже летом 2019 года первые корабли ВМС США отправятся в Арктику, а на острове Адак в Беринговом море заново откроют военную базу. Источник сообщает, что здесь разместят самолеты-разведчики P-8.

Издание отмечает, что глобальное потепление открыло новые морские пути в арктическом регионе. В свою очередь, активное развитие судоходства привело к созданию напряженной обстановке в торговой и военной сферах.

Ранее Пятый канал сообщал, что британские политики хотят вовлечь королевскую семью в антироссийскую кампанию.