Британские политики хотят вовлечь королевскую семью в антироссийскую кампанию

Власти Соединенного Королевства хотят использовать королевскую семью в пропагандистских целях. По словам российских дипломатов из посольства России в Лондоне, «авторитета политиков и генералов для обеспечения общественной поддержки антироссийской кампании уже не хватает». Об этом сообщает ТАСС.

— Скоординированное появление в британских таблоидах сообщения об участии принца Гарри в «антироссийских» военных учениях в Норвегии может свидетельствовать о том, что определенные силы стремятся вовлечь королевскую семью в ведомую консервативным правительством Великобритании кампанию против России , — сказали в пресс-службе дипмиссии.

В субботу 5 января ряд британских таблоидов опубликовал информацию, согласно которой принц Гарри будет участвовать в военных учениях на территории Норвегии, где будут отрабатываться противодействия гипотетическому «российскому вторжению» на территорию этой страны.

К слову, сегодня группа хакеров Anonymous опубликовали очередные свидетельства предполагаемого вмешательства Лондона в дела других государств.