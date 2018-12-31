Британские политики хотят вовлечь королевскую семью в антироссийскую кампанию

Власти Соединенного Королевства хотят использовать королевскую семью в пропагандистских целях. По словам российских дипломатов из посольства России в Лондоне, «авторитета политиков и генералов для обеспечения общественной поддержки антироссийской кампании уже не хватает». Об этом сообщает ТАСС.
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В субботу 5 января ряд британских таблоидов опубликовал информацию, согласно которой принц Гарри будет участвовать в военных учениях на территории Норвегии, где будут отрабатываться противодействия гипотетическому «российскому вторжению» на территорию этой страны.
К слову, сегодня группа хакеров Anonymous опубликовали очередные свидетельства предполагаемого вмешательства Лондона в дела других государств.