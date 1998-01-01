Алиса Аршавина: Меня и дочки в жизни Андрея будто не было

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Экс-супруга футболиста считает, что Аршавин безответственно относится к своей семье и детям.

Фото: ВКонтакте @album-11143283_181073639

Бывшая жена известного российского и казахстанского футболиста Андрея Аршавина считает, что его поведение по отношению к бывшей семье, в первую очередь к детям, является безответственным. Об этом Алиса Аршавина рассказала изданию StarHit.

— Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. Может, еще включится здравый ум. Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни, — цитирует издание экс-супругу футболиста.

Андрей и Алиса, сыгравшие тайную свадьбу в сентябре 2017 года, расстались. Это произошло из-за многочисленных интрижкек Андрея на стороне. Последней каплей стало увлечение 21-летней сотрудницей одной из авиакомпаний Кариной. По словам бывшей жены, Андрей не живет с семьей уже несколько месяцев.

Как рассказала Алиса, фавориток бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» меняет как перчатки.

— Влюбился, встал и пошел. Для него ребенок — это секс. А менять спутниц — обычное дело. Наверное, там уже новая романтика — коньки, отели, прогулки, — приводит высказывание Аршавиной издание.

Это не первый раз, когда Аршавин покидает семью. Так, он разъехался с Юлией Барановской, с которой девять лет жил в незарегистрированном браке, когда она была беременна их третьим ребенком — Арсением. Как пишет издание, с детьми Барановской Андрей тоже не поддерживает отношения.

У Алисы Аршавиной осталось трое детей: Есения, отцом которой является Андрей, и двое детей от предыдущих отношений.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как сына Аршавина водит на футбол бывший партнер Андрея по «Зениту» Владимир Быстров.

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