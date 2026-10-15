«Предательство»: Зеленский обиделся на Трампа после сделки с Россией

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Василиса Власова
Василиса Власова 17 0

Решение американского лидера украинская сторона назвала «болезненным».

Почему Зеленский обиделся на Трампа после сделки с Россией

Фото: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld

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Зеленский обвинил Трампа в предательстве после договоренностей с Россией

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина чувствует предательство со стороны США и «теряет Америку». Об этом он рассказал журналисту Пирсу Моргану.

«Это так болезненно, когда президент Трамп выбирает не нашу сторону. Мы не против, что он сохраняет нейтральное положение. Но если вы нейтральны, вы должны оставаться таким», — рассказал он.

Отвечая Моргану на вопрос о предательстве после сделки США и России по дизельному топливу, Зеленский сказал, что ему «жаль терять сильного партнера». Он также заявил: Украина «теряет Америку» не по своей вине, потому что украинские власти «не продают свою страну» и не обращаются с ней как с бизнесом.

Также Зеленский считает, что советники Трампа совершили ошибку.

Дональд Трамп высказывался о необходимы смены власти на Украине, а параллельно с этим Америку едет российский дизель: 300 тысяч тонн за один только месяц, и дальше объемы будут расти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем обвиняют главу киевского режима. Глава Белого дома, например, уверен: цены на бензин в Америке растут из-за украинского кризиса, а не из-за конфликта на Ближнем Востоке

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