Видео: Автобус переехал пожилую женщину в Иркутске

В Иркутске автобус переехал пожилую женщину, когда та пыталась войти в салон. На кадрах с камеры наблюдения видно, что водитель тронулся и закрыл дверь прямо в тот момент, когда пенсионерка пыталась войти в салон.

Заднее колесо автобуса прокатилось по ногам упавшей женщины. Люди, стоявшие на остановке, оттащили пострадавшую с проезжей части. С переломами пенсионерку доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД уже нашли невнимательного водителя. Теперь мужчине предстоит ответить, почему он покинул место происшествия.

Ранее Пятый канал рассказал о ДТП в Перми, где нетрезвый таксист протаранил остановку.