Видео: Автомобиль протаранил остановку в Перми, есть пострадавшие

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Под крышей остановочного комплекса в момент ДТП находились люди.

Фото, видео: Вконтакте @vikiperm

В Перми водитель такси протаранил остановку. ДТП произошло в воскресенье, 13 января.

— На Шоссе Космонавтов водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом. После столкновения автомобиль откинуло на остановку, — цитирует представителя регионального управления МВД Интерфакс.

Как сообщают очевидцы, таксист не был пьян. Мужчину попросту занесло на скользкой дороге. Потеряв управление, машина врезалась в остановившийся автобус, а после отлетела на остановку. Остановить автомобиль удалось только после того, как он врезался в стену остановочного комплекса.

Там своего транспорта ждали три человек — двое пожилых мужчин и женщина. Сильнее всех, по сообщениям свидетелей, пострадала женщина — 45-летнюю пермячку зажало между капотом автомобиля и стеной остановки. Все трое были доставлены в медучреждение для дальнейшего обследования.

Вконтакте @vikiperm

Ранее Пятый канал сообщал о страшном ДТП в Ленинградской области, приведшем к смерти троих человек.

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