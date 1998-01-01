Жителям Мурманской области предлагают покупать пиво в отделениях Почты России

Россияне давно знают, что по всей стране в отделениях Почты России можно, помимо получения прямых услуг связи, приобрести, например, рыбные консервы, тройной одеколон, сигареты и другой «ширпотреб». Таким образом связисты стараются вернуть себе рентабельность, потому что большинство сельских отделений убыточны. Мурманский филиал «почтовиков» начал торговлю пивом и местные жители, вместо того, чтобы возрадоваться, стали возмущаться.

— Прихожу забрать посылки, надеюсь, что особо не задержусь. В итоге работает одна «касса», где идет затянувшаяся консультация по постельному белью, его цветовой гамме и материалах… Перевожу взгляд — баллоны пива! Судя по новой позиции в отделениях, скоро будем видеть здесь соответствующий контингент , — не скрывает своего возмущения один из подписчиков группы «Мурманск».

Как сообщает сайт KP.RU, пиво можно приобрести в Мурманской области уже в 40 отделениях почтовой связи из 152.

— Реализация слабоалкогольных напитков в отделениях почтовой связи предоставляет доступ населению к качественной, сертифицированной продукции. Это позволит повысить рентабельность отделений и привлечь дополнительные средства на модернизацию сети , — рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Мурманской области Олеся Голушкова журналистам «Комсомолки».

Работники почты подчеркнули, что по данным Роспотребнадзора, каждый год в среднем около 1300 человек травится разным суррогатом. Сертифицированная же продукция, напротив, должна решить качественно этот вопрос.

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