Жителям Мурманской области предлагают покупать пиво в отделениях Почты России

Россияне давно знают, что по всей стране в отделениях Почты России можно, помимо получения прямых услуг связи, приобрести, например, рыбные консервы, тройной одеколон, сигареты и другой «ширпотреб». Таким образом связисты стараются вернуть себе рентабельность, потому что большинство сельских отделений убыточны. Мурманский филиал «почтовиков» начал торговлю пивом и местные жители, вместо того, чтобы возрадоваться, стали возмущаться.
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Как сообщает сайт KP.RU, пиво можно приобрести в Мурманской области уже в 40 отделениях почтовой связи из 152.
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Работники почты подчеркнули, что по данным Роспотребнадзора, каждый год в среднем около 1300 человек травится разным суррогатом. Сертифицированная же продукция, напротив, должна решить качественно этот вопрос.
Ранее Пятый канал назвал регионы-лидеры по числу писем Деду Морозу.