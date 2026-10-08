Председатель Верховного суда РФ Краснов примет участие в заседании Совета СНГ

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 33 0

Оно впервые пройдет под руководством Верховного суда Белоруссии.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Председатель Верховного суда России Игорь Краснов отправился с рабочим визитом в Минск. Об этом сообщила пресс-служба ВС РФ.

В ходе поездки он присоединится к заседанию Совета председателей верховных судов государств СНГ. Впервые это мероприятие пройдет под руководством Верховного суда Белоруссии.

Совет представляет собой официальный межгосударственный орган СНГ. В его задачи входит координация деятельности судебных органов стран Содружества и выработка общих принципов взаимодействия.

В программе визита Краснова также значатся встречи с главами иностранных судов и участие в заседании пленума экономического суда СНГ.

Верховные суды России и Киргизии 1 октября достигли договоренности о развитии сотрудничества в правовой, образовательной и научной областях, а также об обмене профессиональным опытом и информацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столице Киргизии состоялись переговоры между российским омбудсменом Яной Лантратовой и главой кабинета министров республики Адылбеком Касымалиевым. Центральной темой дискуссии стал замысел создания совместного органа, который обеспечивал бы защиту прав граждан. Лантратова предложила создать двусторонний центр, специализирующийся на правозащите и поддержке соотечественников. Его функционирование предполагается наладить через институты омбудсменов.

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