Глава Петербурга считает, что лишь «лопатой Беглова» проблемы в городе не решить

Глава Петербурга Александр Беглов считает, что перед городом в настоящее время стоит целый ряд вызовов, на которые необходимо ответить. Об этом он заявил на заседании правительства в понедельник, 14 января, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

— Перед городом сегодня стоят вызовы, на которые необходимо ответить. И они формировались на протяжении длительного времени, поэтому с помощью одной «лопаты Беглова» от них не отмахнешься. Надо принимать ряд других решений и мер. Цель нашей работы в том, чтобы сделать Петербург городом с современной инфраструктурой, развитой социальной сферой и мощной экономикой, — отметил глава города.

По его мнению, Петербург должен стать городом, обращенным в будущее.

— Правительство Санкт-Петербурга должно стать динамичным, эффективным, открытым, готовым к переменам, способным отвечать на современные вызовы, нести ответственность за результат. Необходимо наладить коммуникации с петербуржцами, гражданским обществом, экспертным сообществом. Вовлечь энергию всех активных и неравнодушных граждан в преобразование города, открытое обсуждение вопросов его развития, — отметил Беглов.

Пятый канал сообщал, что после жалоб жителей Петербурга, его глава распорядился выдать всем главам районов по специальной лопате — так называемой лопате Беглова — для уборки городских улиц от снега.

Ранее Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину об успехах в развитии города и отчитался о выполнении данных ему поручений.