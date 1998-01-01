Владимир Путин обсудил с главой Петербурга итоги года

Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с главой города Александром Бегловым. Встреча прошла в рамках визита российского лидера в Северную столицу в понедельник, 7 января.

Об итогах беседы сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, Путин обсудил с главой Петербурга итоги года, в частности — уровень социально экономического развития города на Неве. Также глава Санкт-Петербурга отчитался о выполнении нескольких данных президентом поручений и изложил свое видение дальнейшего развития города на 2019 год и более дальнюю перспективу,

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Владимир Путин прогулялся по Петропавловской крепости и дал полуденный залп из пушки.