Видео: Багги Сергея Карякина перевернулся на спецучастке «Дакар-2019»

Багги российского автогонщика Сергея Карякина перевернулся на седьмом этапе «Дакар-2019», сообщает ТАСС. В этом году знаменитый марафон проходит в перуанских песках, автомобиль Карякина перевернулся на 71-м километре 323-километрового этапа. Перед досадной аварией россиянин был вторым в общем зачете.

Позже в Instagram «Дакара» было опубликовано видео аварии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dakar (@dakarrally) 14 Янв 2019 в 9:26 PST

«Дакар-2019» проходит для российских гонщиков нелегко. Ранее из гонки выбыли два экипажа грузовиков — Андрея Каргинова дисквалифицировали за наезд на зрителя, а Айрат Мадеев выбыл из ралли из-за поломки.

Пятый канал публиковал интервью штурмана ралли «Дакар», Константина Жильцова. Он уверен, что дисквалификация Каргинова — способ устранить сильного игрока.