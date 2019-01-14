Видео: Багги Сергея Карякина перевернулся на спецучастке «Дакар-2019»

, 23:09 Видео 22

У автомобиля повреждена шаровая опора левого колеса.

Фото: ВКонтакте @russiansnag

Багги российского автогонщика Сергея Карякина перевернулся на седьмом этапе «Дакар-2019», сообщает ТАСС. В этом году знаменитый марафон проходит в перуанских песках, автомобиль Карякина перевернулся на 71-м километре 323-километрового этапа. Перед досадной аварией россиянин был вторым в общем зачете.

Позже в Instagram «Дакара» было опубликовано видео аварии.

 
 
 
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Публикация от Dakar (@dakarrally)

«Дакар-2019» проходит для российских гонщиков нелегко. Ранее из гонки выбыли два экипажа грузовиков — Андрея Каргинова дисквалифицировали за наезд на зрителя, а Айрат Мадеев выбыл из ралли из-за поломки.

Пятый канал публиковал интервью штурмана ралли «Дакар», Константина Жильцова. Он уверен, что дисквалификация Каргинова — способ устранить сильного игрока.

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