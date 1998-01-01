«Под эгидой борьбы»: Гонщик Жильцов об отстранении экипажа «КАМАЗ-мастер»

Константин Жильцов, штурман ралли «Дакар», прокомментировал дисквалификацию экипажа Андрея Каргинова с пятого заезда гонки «КАМАЗ-мастер». По мнению Жильцова, судьи просто воспользовались возможностью убрать сильного игрока.

Прежде всего Константин отметил: чтобы иметь представление о ситуации, необходимо находиться на месте пилота экипажа в кабине грузовика. Со стороны оценить видимость и возможность уйти от наезда крайне сложно. Кроме того, для штурмана остался открытым вопрос неорганизованности зрительских зон.

— Тот факт, что организаторы достаточно спокойно отнеслись именно к зрительским зонам и никаким образом не повлияли на безопасность — это видно. Потому что люди разбросаны хаотично по всем дюнам, и Андрею было достаточно тяжело выбрать какой-то маршрут. Тем более на «Дакаре» есть специальные зрительские зоны. Почему организаторы не уделили этому внимание и не убрали людей — достаточно трудно понять, — недоумевает Жильцов.

Также не согласен мужчина и с судейским решением об отстранении команды Каргинова от дальнейшего участия в гонке. По его мнению, весь сезон ралли проходит под «эгидой борьбы».

— На самом деле понятно, для чего это сделано. Мое мнение — никто никогда не любил и не будет любить, чтобы КАМАЗ, который всегда побеждает в последнее время в грузовиках (гонке «КАМАЗ-мастер» — прим. ред.), пытался в этой версии «Дакара» занять первые три места. Естественно, это никого не устраивает, — заявляет гонщик.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что экипаж Андрея Каргинова был дисквалифицирован и отстранен от участия в «КАМАЗ-мастер» после того как грузовик россиянина наехал на одного из зрителей, стоявших на трассе.