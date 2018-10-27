На Avito выставили на продажу одну из главных достопримечательностей Таганрога

В Ростовской области выставили на продажу объект культурного наследия — Старый вокзал города Таганрога. Двухэтажное здание из красного кирпича площадью 1200 квадратных метров предлагают покупателям за 42 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте объявлений Avito еще в декабре 2018 года.

avito.ru

Старый вокзал был построен в 1869 году по проекту архитектора Загоскина. Он представляет собой типичный образец краснокирпичной эклектики, которую отличают разновысокие окна, арочные ниши и причудливые аттики. Здание сохранилось в неизменном виде, кроме исчезнувшей одноэтажной пристройки слева.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге выставили на продажу квартиру из 58 комнат.