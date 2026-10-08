«Обнимаясь с листвой»: чем опасны осенние фотосессии

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 38 0

Красивые кадры могут обернуться обострением ряда болезней.

Врач рассказал чем опасны фотосессии в опавшей листве

Фото: © Getty Images/Anadolu/Contributor

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Аллергия

Терапевт Кондрахин предупредил об опасности осенних фотосессий

Осенние фотосессии в опавшей листве могут представлять опасность для людей с аллергией и хроническими заболеваниями легких. Об этом 5-tv.ru рассказал терапевт Андрей Кондрахин.

По словам врача, главная проблема заключается в том, что влажные листья начинают разлагаться. В них может появляться плесень и скапливаться различные микроорганизмы. Кроме того, в листве могут находиться насекомые и экскременты животных.

«Если провести там (в листве) целый день, обнимаясь с листвой, валяясь в ней, то это, конечно, большие проблемы. Лучше этого избежать», — предупредил Кондрахин.

Особенно осторожными, по словам специалиста, стоит быть людям с заболеваниями дыхательной системы и аллергическими реакциями. Органические вещества, образующиеся при разложении листвы, способны ухудшить их самочувствие. Также в зоне риска находятся и люди, которые недавно перенесли заболевание и еще не успели полностью восстановиться. Как объяснил врач, на их самочувствие могут повлиять одновременно холодный воздух и возможная аллергическая реакция.

Особое внимание специалист призвал уделить людям с бронхиальной астмой. При уже начавшемся обострении контакт с разлагающейся листвой может усилить симптомы.

При этом терапевт подчеркнул, что для здорового человека обычный контакт с опавшими листьями сам по себе не является критической угрозой. Однако длительное нахождение в такой среде может стать дополнительной нагрузкой на организм. Кондрахин также посоветовал учитывать погоду. Для фотосессии лучше выбирать сухой день, когда листва успела просохнуть.

Терапевт предупредил, что сама по себе фотосессия в листьях не приводит к развитию астмы или других заболеваний у здорового человека. Для такого сценария необходима соответствующая предрасположенность и уже имеющиеся проблемы с дыхательной системой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем квашеная капуста полезна в сезон простуд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Аллергия
1 окт
«Аналогов в мире нет»: зарегистрирована российская вакцина от пыльцы березы
30 сент
Минздрав зарегистрировал российскую вакцину от аллергии
15 сент
Минздрав расширил список побочных эффектов препаратов от герпеса
17 авг
Не только насморк: врач назвал причины заложенности носа без простуды
24 июл
Аллерголог Шабалина перечислила содержимое экстренной аптечки в сезон цветения
24 июл
Врач Шабалина запретила заниматься спортом в период сезонной аллергии
20 июл
Не открывайте окна: как облегчить симптомы аллергии летом
6 июл
Врач раскрыл единственный способ справиться с внезапной аллергией на питомца
29 июн
Опасны даже запахи: девушка рассказала о жизни с десятками различных аллергий
22 июн
Зеленая угроза: какие комнатные растения опасны для детей и домашних животных
+12° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.42
-0.06 95.47
-0.86
Освободители и помощники: в чем жизненное предназначение рожденных в октя...

Последние новости

20:30
Нападение косметолога на журналистов «Известия»: уголовное дело дошло до суда
20:20
Зеленский анонсировал переговоры Украины и США в ближайшее время
20:17
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Луганске
20:12
Суд снял браслет и все ограничения с главы «Дома с маяком» Лиды Мониавы
20:10
«Мизерное количество»: МИД ответил на сообщения о продаже в США «плутония из России»
20:00
Собянин: магистральные маршруты сделали поездки по Москве комфортнее

Сейчас читают

Вдова разрыдалась у гроба: как прошло прощание с Анатолием Кашпировским
Десятки людей пришли проститься с Кашпировским на Троекуровское кладбище
«Силен, как дьявол»: гипнотизер Гончаров о противоречивом образе Кашпировского
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео