Видео: зажигательное выступление американской гимнастки стало интернет-хитом

, 14:57 Видео 91

Выложенный в сеть ролик с выступлением Кетелин Охаши только за первые сутки собрал больше 10 миллионов просмотров.

Фото, видео: Пятый канал

Невероятный заряд бодрости продемонстрировала американская гимнастка во время своего выступления на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge. Программа Кетелин Охаши, за которую она получила от судей высший балл, стала хитом в социальных сетях. За первые сутки ролик с выступлением Охаши посмотрели свыше 10 миллионов раз, а за полтора дня он собрал уже более 25 миллионов просмотров.

Прыжки и сальто девушка выполнила под музыку Майкла Джексона, и даже вида не показала, насколько это сложно. Наоборот, еще и публику заводила. Ролик всего за сутки собрал десятки миллионов просмотров. Пользователи в комментариях шутят, что даже от вида воздушного шпагата гимнастки они испытывали настоящую физическую боль.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что российскую гимнастку с золотой медалью чемпионата мира поздравил Владимир Путин. Мария Пасека взяла престижную награду в опорном прыжке.

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