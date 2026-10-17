Супертанкер на 2 миллиона баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 15 0

По данным КСИР, судно шло со выключенной системой отслеживания по несогласованному маршруту.

Нефтяной супертанкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Фото: www.globallookpress.com/Moawia Atrash

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Тема:
Ормузский пролив

КСИР сообщил о подрыве на мине нефтяного супертанкера в Ормузском проливе

Супертанкер, перевозивший более двух миллионов баррелей нефти, подорвался на мине в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил. — Прим. ред.).

По словам военных, судно нарушило установленные Ираном правила прохода через пролив: оно двигалось с выключенной системой отслеживания по маршруту, который не был согласован заранее. После взрыва на борту начался пожар.

Несколькими днями ранее 5-tv.ru писал, что в южной части Ормузского пролива прогремели мощные взрывы — несколько танкеров подорвались на минах. Суда столкнулись с минами, разбросанными в этом районе, и шли по маршруту, не согласованному с Тегераном.

Ситуация в проливе остается напряженной. За последние два месяца значительно сократилось судоходство, а за неделю с 28 сентября по 5 октября около 12 нефтяных и газовых танкеров подверглись нападениям. Это подтверждается данными о перемещении судов.

Согласно источникам в сфере морской безопасности, это самое большое число атак за одну неделю с момента обострения конфликта между США и Ираном 28 февраля. Отмечается, что интенсивность нападений на суда, проходящие через пролив, достигла максимума с начала войны.

Эскалация усилилась летом, когда США обвинили Иран в нарушении договоренностей по проливу. Американские военные наносили удары по объектам в республике, а Тегеран отвечал атаками на военные базы США на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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