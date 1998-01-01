Инспектор из Нижнего Новгорода попал под следствие за сговор с эвакуаторщиком

Следователи из Нижнего Новгорода возбудили сразу три уголовных дела в отношении сотрудника ГИБДД, который подозревается в сговоре с руководителем штрафстоянки. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По информации следствия, эвакуаторщик платил инспектору ДПС за каждую машину, отправленную именно на его штрафстоянку в период с декабря 2017 года по июль 2018 года.

— За каждый вызов эвакуатора данной компании инспектору причиталось от тысячи до трех тысяч рублей , — говорится в сообщении.

Как пишет Regnum.ru со ссылкой на региональную прокуратуру, за восемь указанных месяцев сотрудник ГИБДД получил шесть тысяч рублей.

Уточняется, что в отношении руководителя штрафстоянки также возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают других участников этого сговора.

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