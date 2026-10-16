В зоне спецоперации экипаж только одного российского танка Т-72 больше шести часов отражал атаку сорока украинских FPV-дронов. Бойцы действовали максимально слаженно — и не допустили поражения боевой машины. При этом помимо уничтожения беспилотников смогли поддержать и общее наступление на добропольском направлении.

Под Ореховым наши десантники сорвали ротацию и нарушили логистику передовых частей врага. Заодно подбив несколько робототехнических платформ и броневиков ВСУ.

А в Харьковской области по опорным пунктам украинской армии ведут «ураганный огонь» расчеты нашей реактивной артиллерии.

Не менее важная работа ведется в тылу. Наземные робототехнические комплексы «Курьер» круглосуточно доставляют к линии фронта тонны различных грузов. Действуют в условиях сложного рельефа и постоянной угрозы с воздуха. Тем не менее наши передовые части на левом берегу Днепра своевременно получают оружие, боеприпасы, продукты и медикаменты.

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