Ольга Голодец выступила против введения налога на выезд из России

Во вторник, 15 января, заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец выступила категорически против инициативы российских предпринимателей, которые предложили ввести налог на пересечение государственной границы. Сейчас не время для введения новых сборов и этот вопрос не обсуждается, заявила Голодец.

В свою очередь предприниматели считают, что введение налога на выезд из России поспособствует развитию внутреннего туризма, сообщает URA.RU со ссылкой на президента ассоциации предпринимателей «АВАНТИ» Рахмана Янсукова.

- Налог поможет развивать туристический потенциал России, так как на эту отрасль можно будет направить деньги, которыми таким образом пополнится бюджет , — сказал Янсуков.

Например, в Турции похожий налог взимают для обеспечения безопасности туристов и в ряде других стран такая практика имеет успех. Рахман Янсуков отметил, что сумма налога — 500 рублей не должна ударить по карманам наших граждан, а также иностранцев.

— Это небольшая сумма, особенно для тех, кто может себе позволить выезжать на отдых в другие страны, — уточнил предприниматель.

Ранее Пятый канал сообщил, что выезд из России может стать платным. Российские предприниматели предложили ввести налог на пересечение государственной границы.