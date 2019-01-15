Выезд из России может стать платным. Российские предприниматели предложили ввести налог на пересечение государственной границы.
С инициативой выступила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ». Бизнесмены направили соответствующие письма в адрес нескольких спикеров Совета Федерации и главы Ростуризма Олега Сафонова.
По мнению членов ассоциации, платный выезд из РФ пойдет на пользу российскому туризму. Как отмечается в письме, «сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность».
Предприниматели уверенны, что налог, который предлагается установить в размере 500 рублей, должен оплачиваться при каждом выезде из России. Исключение составляют короткие заграничные остановки не более чем на сутки. В направленном чиновникам документе подчеркивается, что реализация данной инициативы сможет ежегодно дополнительно приносить порядка 35 миллиардов рублей на развитее туристической отрасли в России.
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