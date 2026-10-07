DAACH: осколок в позвоночнике мертвой женщины пролил свет на 500-летнюю тайну

Металлический фрагмент в позвоночнике женщины, похороненной несколько веков назад в Словакии, помог ученым восстановить обстоятельства нападения на нее. Результаты исследования опубликованы в журнале Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage.

Останки нашли на бывшем кладбище между крепостными стенами, на территории нынешней улице Братиславы. Всего археологи обнаружили там 62 скелета.

При изучении одного из них специалисты Прешовского университета заметили металл в грудном позвонке и провели компьютерную томографию. Останки принадлежали женщине примерно 51 года, жившей в XVI–XVII веках.

Исследование показало, что длина фрагмента составляет 12,2 миллиметра, а изготовлен он из железа или стали. Его форма и повреждения костей, включая отверстие в нижней левой части грудины, указывают на стилет — оружие с узким клинком. В ту эпоху его использовали как в бою, так и для скрытых нападений.

Чтобы понять, как лезвие могло попасть в позвоночник, ученые создали трехмерные модели грудной клетки и оружия. Для реконструкции они использовали подходящие современные снимки из открытой медицинской базы.

Моделирование позволило выделить два варианта: женщине нанесли либо два отдельных удара, либо один, повредивший и грудину, и позвонок. Исследователи также рассчитали возможные параметры удара и оценили рост нападавшего — от 165 до 178 сантиметров.

Однако установить мотив нападения не удалось. Женщину похоронили по христианскому обряду, но это не объясняет обстоятельств ее смерти.

Авторы рассматривают разные версии, включая нападение в состоянии аффекта или лишение жизни из милосердия.

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