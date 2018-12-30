Екатерина Гордон: Будем судиться с Головиным для установления отцовства

Юрист Екатерина Гордон прокомментировала Пятому каналу начало судебных тяжб артистки Светланы Белогуровой с ее бывшим возлюбленным актером Александром Головиным. Девушка подала иск на установление отцовства ее восьмимесячного ребенка, который, по словам самой Белогуровой, был рожден от актера.

— Нами был подан иск об установлении отцовства ребенка Светланы Белогуровой. Ребенок рожден вне брака и в данный момент в свидетельстве о рождении прочерк. По утверждению нашей клиентки, отцом является артист Головин, — подтвердила Гордон.

Как сообщила правозащитница, вместе со Светланой они пытались «мирным путем урегулировать этот вопрос», однако Головин проигнорировал все их попытки договориться вне зала суда. Кроме того, на защиту актера встали «какие-то странные барышни», которые «оскорбительно себя ведут». Вероятно, Екатерина имеет в виду Настасью Самбурскую, с которой у нее разгорелся конфликт после откровенного признания подруги Настасьи Натальи Рудовой.

В целом Гордон в вопросах судебного разбирательства настроена оптимистично. Она абсолютно уверена в том, что решение будет принято в пользу ее подопечной и считает решение Белогуровой правильным.

— Я считаю, что дети в нашей стране должны иметь право на поддержку обоих родителей и независимо от того, зрелый ли человек артист Головин или не зрелый, он должен нести ответственность за своего ребенка. Был подан иск, устанавливаем отцовство, далее взыскиваем алименты и живем спокойно в законном поле, — резюмирует юрист.

Ранее Пятый канал рассказал о том, что Екатерина Гордон думает об анонимном иске против Анастасии Ивлеевой и Юрия Дудя.