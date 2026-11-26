Родригез проиграл очередной суд бывшей жене из-за алиментов

Тимур Родригез (настоящая фамилия — Керимов) проиграл очередной суд по алиментам с бывшей женой Анной Девочкиной. Решение 26 ноября вынес Пресненский районный суд Москвы, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Артист добивался освобождения от задолженности по выплатам на содержание экс-супруги. Суд в иске отказал.

После развода Родригез ежемесячно переводил 1,5 миллиона рублей на сыновей Мигеля и Даниэля. Еще 500 тысяч рублей получала сама Девочкина — на личные нужды. Кроме того, артист покрывал траты детей на отдых.

В 2025 году Родригез обратился в суд с требованием снизить алименты до 500 тысяч рублей, а содержание бывшей жены отменить совсем. Причиной он называл падение доходов из-за сокращения числа концертов. В начале 2026 года его освободили от выплат Девочкиной, однако сумму алиментов на детей оставили прежней.

Теперь шоумен обязан погасить накопившийся долг по содержанию бывшей супруги. Соглашение, по которому он должен был финансово обеспечивать экс-возлюбленную, расторгли в январе 2026 года.

По брачному договору Девочкиной перешли дом и квартира общей стоимостью более 200 миллионов рублей. Коттедж она впоследствии продала, но, по словам Родригеза, вырученными деньгами так и не поделилась.

47-летний артист сейчас состоит в браке с Катей Кабак.

Похожий спор, но с обратным обоснованием, рассматривал Конституционный суд в Петербурге. Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов просил установить твердую сумму алиментов на дочь от первого брака — 300 тысяч рублей в месяц вместо четверти дохода. Футболист считает, что при сверхвысоком заработке выплаты превышают реальные потребности ребенка. Решение суд вынесет примерно через три недели, и оно будет окончательным.

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