Элджей обиделся на «маленький»: Екатерина Гордон об иске против Дудя и Ивлеевой

, 16:24 Эксклюзивное интервью 56

Юрист Екатерина Гордон предполагает, что автором нашумевшего иска стал рэпер Элджей, которому не понравилось, что блогеры обсуждали его мужское достоинство.

Фото, видео: Instagram @yurydud, Пятый канал

Юрист Екатерина Гордон в эксклюзивном интервью Пятому каналу рассказала, что она думает о многомиллионном иске, который был подан против YouTube-блогеров Насти Ивлеевой и Юрия Дудя. По мнению Гордон, неизвестным пока публике истцом, не исключено, что стал молодой человек Анастасии — рэпер Элджей.

Екатерина предполагает, что музыканту попросту не понравилось, что его причинное место открыто обсуждалось с посторонними, а интимные подробности вроде сантиметража полового органа были приданы широкой огласке. Вдобавок к этому половой орган Элджея еще и был признан несоответствующим стандартам его партнерши.

— Я подозреваю — и именно поэтому имя истца пока неизвестно прессе — что ребята просто договорились и в ближайшее время может оказаться, что артист Элджей был недоволен обсуждением сантиметров его гениталий, — заявила юрист.

Тем временем Гордон не исключила, что даже если иск и был подан Элджеем, то делалось это исключительно для «хайпа».

— Может оказаться, что это абсолютно медийная, пиарская смешная история, потому что я не вижу ни одного основания в этом интервью для взыскания. Особенно в таком крупном размере. Особенно в 100 миллионов рублей. Это очень много для иска о чести и достоинстве в РФ. Потому все это больше похоже на какую-то шутку. Первое, что приходит в голову — это шутка со стороны Элджея о том, что Ивлеева в этом интервью показала, что 14-15 сантиметров это маловато, — сказала Гордон.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что против Насти Ивлеевой и Юрия Дудя были поданы иски по факту оскорбления чести и достоинства. Сумма каждого судебного иска составила 50 миллионов рублей. Причиной обращения стал один из выпусков шоу «вДудь», на котором блогеры вели довольно откровенную беседу, не сильно стесняясь в выражениях.

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