Монополия наглости? — как на водителях зарабатывают эвакуаторщики

, 0:37 Репортаж 51

История о сговоре ДПС-ника и эвакуаторщика не поражает размахом, но позволяет вспомнить о том, каков в целом масштаб проблемы безнаказанности и чрезмерного обогащения в сфере эвакуации в России.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Михаил Терещенко

Бывший полковник-миллиардер Захарченко, перестал быть самым богатым госслужащим, обвиняемым во взятках — у него, имущества, прежде всего, наличности — на девять миллиардов рублей. А у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна генпрокуратура нашла 10 миллиардов: 22 автомобиля и 676 объектов недвижимости, понятно в родном Серпуховском районе. История из Новгорода — не поражает размахом, но тоже о кормушке: инспектора ДПС подозревают в сговоре с эвакуаторщиком.

Сотрудники следственного комитета не частые гости на штрафстоянке для грузовиков. Владелец еще не знает зачем к нему пришли сыщики, пытается шутить, хвастаясь задержанными фурами.

— Видите преграждена боюсь украдут 36 кубов спирта. Пойдемте!

В это время в другой части города, сотруднику нижегородского ГИБДД дают прочитать постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела. Инспектор так опешил, что забыл значение слова «взятка»

— В плане взятки? Что такое взятка? - ворошает недоумевающий инспектор.

— Взятки — это денежное вознаграждение сотрудникам ДПС Новгородского района, УМВД Новогородский, за оказание действий в Вашу пользу, а именно — Вы информировали о машинах, подлежащих эвакуации в следствии дорожно-транспортных происшествий, — поясняет представитель Следственного комитета.

Сотрудник полиции по версии следствия организовал нехитрый бизнес. В городе много компаний, зарабатывающих на эвакуации автомобилей, но только одну из них инспектор обеспечивал работой. И небескорыстно, считает следствие.

— Коммерсант будучи заинтересованным в условиях имеющейся конкуренции в первоочередном порядке получения информация о необходимости эвакуации в том числе с мест ДТП неоднократно передавал инспектору ДПС мелкие взятки в виде денег, — прокомментировала задержание Шестуна старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Новгородской области Анастасия Садриева.

Сначала — звонок бизнесменам, а уж потом — работа на месте аварии. Эта нехитрая схема позволяла сотруднику ДПС получать по тысяче рублей — за каждый вызов. Руководитель компании сейчас под подпиской о невыезде, но его подчиненные продолжают работать. Говорят, не понимают, какие могут быть претензии. Под подпиской о невыезде и предприимчивый инспектор. В УМВД уже начали внутреннюю проверку.

— В случае подтверждения вины сотрудником, он будет уволен из органов внутренних дел по дискридитирующим мотивам, а его непостредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, — заявили в региональном ведомтсве.

Следователи же усмотрели нарушение сразу трех статьей уголовного кодекса и сейчас изучают документацию изъятую у эвакуаторщиков, пытаясь понять кто еще замешан в коррупционной схеме, и какие незаконные ухищрения применяли здесь, что бы выжать из обычных водителей побольше денег.

А как это делается знает каждый, кто сталкивался со службой эвакуации в любом городе страны. Можно вспомнить историю с так называемым паркменами: Люди сутками сидели в авто, которое грузили у них на глазах и отказывались вернуть не смотря на то что владелец на месте и готов убрать машину из-под запрещающего знака.

Что бы урезонить жадных похитителей машин, в закон внесли «точку невозврата», до того, как эвакуатор начал движение, авто обязаны вернуть подоспевшему водителю. Дабы не терять, свои деньги сотрудники транспортных служб явно не без помощи людей в форме ускорили процесс, зачастую эвакуация начинается еще до составления протокола. Лишь бы эвакуатор сдвинулся с места. Но и граждане стали отважнее. На днях мужчина решил: раз ему не отдают автомобиль, он заберет его сам.

Но доводить до скандала водители эвакуатора не любят. Они придумали новую схему — выбирают транспортное средство подороже и отъезжают с ним недалеко, на соседнюю улицу, и ждут когда водитель бросится искать своего железного коня.

— Появляется водитель и за плату готов помочь найти куда его отвезли, — рассказывает о новом способе заработка эвакуаторщиков эксперт и адвокат Тимур Маршани.

Зарабатывает и посредник и водитель эвакуатора, которого якобы уговаривают вернуть автомобиль. Получается дешевле, чем забрать машину со штрафстоянки. И судя по растущим, как грибы после дождя, схемам нелегального обогащения, система эвакуации кормит всех к ней причастных, а оплачивают пир, обычные водители.

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