Исчезающие профессии: сотрудник ДПС, бухгалтер, турагент. Кто придет на смену?

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Согласно прогнозу, в ближайшие 12 лет исчезнет 56 профессий. Однако эксперты спешат успокоить — на смену им придет почти в четыре раза больше и достаточно необычных.

Фото, видео: www.globallookpress.com, ВКонтакте @kem_byt

Инспекторы ДПС в ближайшие 12 лет могут исчезнуть, как профессия. Равно, как и бухгалтеры, турагенты и почтальоны.
Прогноз Агентства Стратегических Инициатив касается 57 исчезающих профессий, вернее уже 56, поскольку одна из них — «стенографистка», как и предрекали эксперты АСИ, официально в прошлом году перестала существовать. Минтруд вычеркнул ее из «Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих» (КСДС). А КСДС — это Библия для отдела кадров.

Но на смену идут почти в четыре раза больше новых профессий будущего и там есть очень любопытные, например, возвращаясь к ДПС, медиаполицейский и кибероследователь. Это те, кто бдит за соблюдением закона в Интернете. Генетический консультант — обаятельный полуврач, полуматематик. Проектировщик дирижаблей — авиатор, помешанный на экологии. И тренер по майнд-фитнесу — человек, что прокачивает не мышцы, а мозг.

В то же время есть уже в 2019 году профессии, которые на рынке труда самые невостребованные — топ-менеджмер, юрист, государственный служащий, бухгалтер и молодые специалисты. Но есть и те, в ком особо нуждаются работодатели - фармацевты, врачи, медсестры и страховщики.

А в рейтинге самых высокооплачиваемых по прежнему присутствуют IT-специалисты.

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