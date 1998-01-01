Во Владивостоке «скорую помощь» на вызове закидали камнями

, 4:55 29

Ночной вызов чуть не закончился трагедией для медиков столицы Приморья.

Фото: Известия/ Алексей Майшев

Во Владивостоке, приехавшие на вызов медики ночью, 15 января, около четырех часов утра пострадали от рук разгулявшейся компании. Об этом сообщает VLnews24.

Медицинская помощь, согласно поступившему диспетчеру звонку, потребовалась девушке, которая находилась в компании друзей на улице Гризодубовой.

Врачи приехали на адрес, где встретились с агрессивным поведением друзей пациентки. Бригаде «скорой помощи» ничего не оставалось, как закрыться в автомобилей и вызвать полицию. В это время разбушевавшаяся компания закидала спецмашину камнями, в результате чего было разбито лобовое стекло.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Пятый канал рассказывал о нападении с ножом на медиков в Москве.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

5:09
Стало известно, за что чаще всего штрафуют на работе россиян
4:55
Во Владивостоке «скорую помощь» на вызове закидали камнями
4:46
Создание единой всероссийской службы спасения «112» сорвано
4:31
Стала известна предварительная причина смертельного ДТП под Воронежем
4:15
Владимир Путин обратил внимание АСИ на реализацию нацпроектов
3:59
Экс-солистка Hi-Fi стала мамой во второй раз — фото
3:45
«Очередь за мечтой»: почему мы готовы сутками стоять на морозе за заветной целью
3:16
«Россия не заинтересована в новой гонке вооружений» — Путин о выходе США из ДРСМД
2:59
Пугачевой стало плохо на съемках шоу Галкина
2:41
Пятилетка Порошенко: президент Украины обозначил привычные амбициозные цели
2:24
«Чисто политический проект» — Путин об украинских раскольниках
2:09
Исчезающие профессии: сотрудник ДПС, бухгалтер, турагент. Кто придет на смену?
1:52
Петербургским кондукторам запретили высаживать несовершеннолетних «зайцев»
1:36
Владимир Путин назвал Зимбабве важным партнером для России в Африке
1:14
В сети разгромили «феминистскую рекламу» Gillette — видео
1:00
Новый мультимиллионер из Екатеринбурга просто забыл, что купил билет
0:37
Монополия наглости? — как на водителях зарабатывают эвакуаторщики
0:14
Британский парламент отверг предложение Терезы Мэй по Brexit
0:01
«Цепная реакция»: при малейшей угрозе от газа отключают целые дома
23:50
Тысяча гамбургеров при свечах — Трамп накормил команду юных футболистов фастфудом в Белом доме

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама