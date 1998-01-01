Во Владивостоке «скорую помощь» на вызове закидали камнями

Во Владивостоке, приехавшие на вызов медики ночью, 15 января, около четырех часов утра пострадали от рук разгулявшейся компании. Об этом сообщает VLnews24.

Медицинская помощь, согласно поступившему диспетчеру звонку, потребовалась девушке, которая находилась в компании друзей на улице Гризодубовой.

Врачи приехали на адрес, где встретились с агрессивным поведением друзей пациентки. Бригаде «скорой помощи» ничего не оставалось, как закрыться в автомобилей и вызвать полицию. В это время разбушевавшаяся компания закидала спецмашину камнями, в результате чего было разбито лобовое стекло.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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