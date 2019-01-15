Агутин раскрыл секрет прочного брака с Варум

Леонид Агутин очень трогательно поздравил супругу Анжелику Варум с 21-й годовщиной семейной жизни. Музыкант опубликовал откровенный пост на своей странице в Instagram, в котором назвал жену «женщиной своей жизни».
Певец аллегорично сравнил брак с Варум с совершеннолетием в США — ведь именно там в гостях у дочери сейчас находятся звезды эстрады. По словам Леонида, они с Анжеликой вместе прожили «счастливое детство в виде первых беззаботных лет совместной жизни», «сложный и своенравный подростковый период», «бурную юность» и теперь «повзрослели».
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Подписчики музыканта не жалели «лайков» на такую трогательную запись и пожелали еще долгих лет счастливой семейной жизни.
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