Агутин раскрыл секрет прочного брака с Варум

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Звездная пара отметила 21 год семейной жизни.

Фото: Instagram @agutinleonid

Леонид Агутин очень трогательно поздравил супругу Анжелику Варум с 21-й годовщиной семейной жизни. Музыкант опубликовал откровенный пост на своей странице в Instagram, в котором назвал жену «женщиной своей жизни».

Певец аллегорично сравнил брак с Варум с совершеннолетием в США — ведь именно там в гостях у дочери сейчас находятся звезды эстрады. По словам Леонида, они с Анжеликой вместе прожили «счастливое детство в виде первых беззаботных лет совместной жизни», «сложный и своенравный подростковый период», «бурную юность» и теперь «повзрослели».

 
 
 
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Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)

— Но главное остается неизменным — щемящее чувство взаимной необходимости и нежность, что сильнее всяких слов. Любовь прекрасна и, как ни странно, действительно, самый главный двигатель всего, — написал Агутин.

Подписчики музыканта не жалели «лайков» на такую трогательную запись и пожелали еще долгих лет счастливой семейной жизни.

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