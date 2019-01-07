Дакота и Соколовский снова вместе? — поклонники бурно обсуждают новые фото звезд

, 22:04 Фото 161

Фанаты заподозрили звезд российского шоу-бизнеса в воссоединении.

Фото: Instagram @ritadakota

В Instagram экс-супругов Риты Дакоты и Влада Соколовского появились фотографии с отдыха на Бали. Поклонники пары заподозрили, что звезды российского шоу-бизнеса снова вместе.

— Красава, и улыбка идет тебе! Как раньше улыбаешься, когда был с Ритой.

— Они вместе уже давно и всегда! Это пиар такой был! Успокойтись уже.

— Мне кажется или вы действительно помирились с Ритой? — пишут взволнованные фолловеры.

 
 
 
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Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota)

— Ходят слухи, что вы на Бали еще и с Владом!

— Вы вместе с Владом на Бали?

— Как вы? Помирились? — интересуются пользователи.

Ранее Пятый канал сообщал, что бывшие супруги проведут несколько месяцев на одном острове, как это было до их расставания летом 2018 года. Также в СМИ стала появляться информация, что пара начала снова сближаться ради дочери.

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