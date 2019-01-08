Видео: как выглядит роскошное поместье Агаларова изнутри

Поместье Эмина Агаларова находится в 25 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. На территории элитного коттеджного поселка расположен гольф-клуб, гостиница и СПА-центр. В одном из шикарных особняков живут Эмин и его супруга Алена Гаврилова.

— Дом большой. Изначально я его не успел приспособить к жизни, но недавно женился, и у меня теперь есть супруга, которая домом занимается, — рассказывает артист в интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

Совсем недавно красавица Алена Гаврилова подарила Эмину дочку. Малышка родилась 31 декабря за несколько часов до боя курантов. Но особый трепет семья испытала еще и потому, что девочка появилась на свет в день рождения мамы Агаларова — Ирины. Пока что своих любимых Эмин от камер скрывает, но на своей странице в соцсети все же поделился счастьем с подписчиками и сразу получил массу поздравлений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от eminofficial (@eminofficial) 8 Янв 2019 в 10:33 PST

Свадьба миллиардера и «Мисс Мордовия 2017» Алены Гавриловой состоялась летом прошлого года. Торжественный прием по этому поводу был устроен в гольф-клубе Агаларова. Об этом событии написали все глянцевые издания. Невеста предстала в элегантном обтягивающем платье, а жених — в классическом костюме с бабочкой.

Почему Ани Лорак передумала разводиться с турецким бизнесменом

Среди гостей были замечены звёзды первой величины и близкие друзья семьи. Валерий Меладзе, Александр Серов, Владимир Кузьмин, певица Зара, Григорий Лепс, Тимати. Ведущим церемонии стал Андрей Малахов.

Эмин нередко выступает в дуэте со своими друзьями — самыми яркими звездами российского шоу-бизнеса.

— Гриша Лепс, песня «Дороги», которую мы вместе записали. Ани Лорак, Валера Меладзе, Алексей Воробьев, Полина Гагарина, Сосо Павлиашвили, Максим Фадеев, с которым меня связывает тоже очень теплая, большая дружба, — перечисляет своих звездных коллег Агаларов.

Совместное выступление с Максом Фадеевым набрало более 24 миллионов просмотров на YouTube и положило начало интересной традиции: в честь каждого успешного дуэта Эмин вешает на стену золотую пластинку. Сейчас их десятки.

— Я как бы сам не дизайнер, но человек с таким четким видением, как все должно быть. У меня есть такой друг-архитектор, Алексей Фурсов, он сделал мою квартиру, мой дом и студию.

На свои клипы Эмин не тратит баснословные деньги как многие отечественные и зарубежные звезды.

— Последний клип, который я снимал, я снимал его здесь (в студии — Прим. ред.), вместе с Александром Сафина. На него ушло 220 тысяч рублей.

Эмин с детства знает цену каждому заработанному рублю. Несмотря на то, что его отец Араз Агаларов входит в ТОП-200 богатейших бизнесменов страны. Певец рассказывает, что его воспитывали в строгости и за это он благодарен родителям.

— У меня никогда не было карманных денег. Родители очень строго меня воспитывали. И в начале 90-х, когда мне было лет 12, на Садовом кольце модно было мыть стекла у автомобилей, которые останавливаются там на светофоре. Я там был один из самых рейтинговых мойщиков.

Сегодня Агаларов успешный бизнесмен, знаменитый певец, счастливый муж и заботливый отец. У него есть всё, но он такой же человек со своими слабостями. Любит вкусно поесть, расслабиться за бокалом вина. Но после этого артисту, конечно, приходится потрудиться над собой, выполняя упражнения в собственном спортзале.

Ранее Пятый канал рассказывал, что брат Криса Кельми озвучил последнее желание артиста.