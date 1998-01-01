Почему Ани Лорак передумала разводиться с турецким бизнесменом

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Поклонники считают, что певица могла примириться с супругом ради дочери — на это указывают фотографии Лорак и Налчаджиоглу в Instagram.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов

Неужели Ани Лорак передумала разводиться и решила простить измену?! Заявление певицы о разводе с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу неожиданно для всех пропало из канцелярии Шевченковского суда города Киева.

Лорак пережила измену летом прошлого года. Ее мужа застали в компании украинской светской львицы Яны Беляевой. Молодые люди недвусмысленно обнимались и вместе уехали после вечеринки. Певица отказалась давать комментарии, сняла обручальное кольцо и с головой погрузилась в работу.

Все ждали громкого судебного процесса. Ведь не секрет, что певица всегда зарабатывала больше своего мужа. Пять лет назад Лорак купила квартиру в центре Киева площадью почти 400 квадратных метров. По оценкам прессы, стоимость такого жилья составляет миллион 200 тысяч долларов. Так же в 2016 году супруги приобрели квартиру в Москве. Но самое главное, что у певицы и бизнесмена подрастает семилетняя дочь София, которую оба безумно любят. И вот как раз из-за ребенка могли разгореться нешуточные страсти.

— Если говорить о нормах права, то у мужа Ани Лорак нет шансов забрать ребенка и определить его место жительства с собой. Но это с точки зрения права. Мы знаем, что в жизни бывают различные ситуации, — рассказывает правозащитник Сергей Жорин программе Пятого канала «Светская хроника».

Первое заседание суда было назначено в Киеве на 24 декабря прошлого года. Журналисты и поклонники с нетерпением ждали начала процесса. И вдруг сенсационная новость: слушание отменяется. Более того, на одном интернет-портале появилась информация, что заявление о разводе вообще исчезло из канцелярии суда.

Дальше — больше. После Нового года Ани Лорак улетела отдыхать в Майами в компании друзей-артистов.

Ани Лорак и Сергей ЛазаревАни Лорак и Сергей Лазарев. Instagram @anilorak

И туда же прибыл ее муж Мурат Налчаджиоглу. И не один, а вместе с дочерью Софией. О чем сообщил на своей странице в Instagram.

Мурат Налчаджиоглу с дочерьюМурат Налчаджиоглу с дочерью. Instagram @muratnalca 

Мурат и София с удовольствием отправились на шоппинг. Правда, совместных фотографий Лорак и Налчаджиоглу не публикуют и никаких комментариев не дают. А поклонники уверены — певица простила Мурата ради дочери и передумала разводиться.

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