Автобиография Мишель Обамы поставила рекорд по продажам

Автобиографическая книга «Становление» бывшей первой леди США Мишель Обамы побила новый рекорд по продажам на Amazon со времен выхода «50 оттенков серого» в 2012 году.

Мемуары Мишель возглавляют рейтинги в онлайн-магазине с ноября 2018 года. За первую неделю было продано почти полтора миллиона экземпляров автобиографии бывшей первой леди. Несмотря на то, что издатели постоянно заказывали дополнительные тиражи, в течение рождественских каникул возник дефицит этой книги.

Автобиография Мишель Обамы в результате стала самой продаваемой книгой 2018 года. Издание опередило своего ближайшего конкурента — поваренную книгу Magnolia Table Джоанны Джеймс на 2,1 миллиона копий, а всего ее продали тиражом в 3,4 миллиона экземпляров, сообщает RTVI.com.

Ранее Пятый канал сообщил, что бывшая первая леди США Мишель Обама поразила поклонников неуместным нарядом. На презентацию собственной книги, посвященной жизни в Белом доме, Мишель вышла в очень эпатажном образе.