«И что это?»: Мишель Обама ужаснула публику дискотечным образом

Бывшая первая леди США Мишель Обама поразила поклонников неуместным нарядом. На презентацию собственной книги, посвященной жизни в Белом доме, Мишель вышла в очень эпатажном образе.
На публичное обсуждение книги «Становление» госпожа Обама решила надеть струящееся платье-халат ярко-желтого цвета от Balenciaga. Трендовый образ экс-первая леди решила дополнить пикантной деталью — отсутствием бюстгальтера, сообщает сайт KP.RU.
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Michelle Obama in Balenciaga Spring 2019 + thigh high gold embellished boots? I'm officially deceased 💀 😍. . #michelleobama #balenciaga #fashion #style #hollywoodstyle #hollywoodfashion #celebrity #celebstyle #redcarpetstyle #redcarpet #redcarpetfashion #instagood #ootdfashion #ootdstyle #lookoftheday #outfitoftheday #instastyle #celebritystyle #runway #ootd #instafashion #fashionblog #celebrityfashion #celebfashion #redcarpetlooks
Для завершения яркого образа Мишель подобрала остроносые ботфорты с голографическим эффектом. Обувь доходила 54-летней женщине как минимум до середины бедра — края сапог не было видно в разрезе платья главной героини вечера.
При этом и вела себя Мишель Обама достаточно нескромно — энергично отплясывала на сцене вместе с ведущей мероприятия Сарой Джессикой Паркер, активно жестикулировала, диалог вела эмоционально.