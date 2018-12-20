«И что это?»: Мишель Обама ужаснула публику дискотечным образом

Бывшая первая леди США Мишель Обама поразила поклонников неуместным нарядом. На презентацию собственной книги, посвященной жизни в Белом доме, Мишель вышла в очень эпатажном образе.

На публичное обсуждение книги «Становление» госпожа Обама решила надеть струящееся платье-халат ярко-желтого цвета от Balenciaga. Трендовый образ экс-первая леди решила дополнить пикантной деталью — отсутствием бюстгальтера, сообщает сайт KP.RU.

Для завершения яркого образа Мишель подобрала остроносые ботфорты с голографическим эффектом. Обувь доходила 54-летней женщине как минимум до середины бедра — края сапог не было видно в разрезе платья главной героини вечера.

При этом и вела себя Мишель Обама достаточно нескромно — энергично отплясывала на сцене вместе с ведущей мероприятия Сарой Джессикой Паркер, активно жестикулировала, диалог вела эмоционально.