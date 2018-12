«И что это?»: Мишель Обама ужаснула публику дискотечным образом

View this post on Instagram

Michelle Obama in Balenciaga Spring 2019 + thigh high gold embellished boots? I'm officially deceased 💀 😍. . #michelleobama #balenciaga #fashion #style #hollywoodstyle #hollywoodfashion #celebrity #celebstyle #redcarpetstyle #redcarpet #redcarpetfashion #instagood #ootdfashion #ootdstyle #lookoftheday #outfitoftheday #instastyle #celebritystyle #runway #ootd #instafashion #fashionblog #celebrityfashion #celebfashion #redcarpetlooks