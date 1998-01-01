Упорный музыкант из Сочи не оставляет попыток засудить Ревву за песню «Чика»

Кунцевский суд Москвы отказал сочинскому музыканту Руслану Кагарманову в иске о плагиате в отношении Александра Реввы, известного под псевдонимом Артур Пирожков, но упорный исполнитель не собирается просто так сдаваться и рассчитывает обжаловать это решение в Мосгорсуде.

— Я буду реваншироваться. Подаем в Мосгорсуд. Там договариваться будет посложнее и дороже. Моя задача — идти до конца. Когда я подавал иск, я сказал себе, что доведу иск до конца, — приводит телеканал «360» слова сочинца.

Кагарманов обвиняет комика в воровстве его песни «Чика». Парень утверждает — песня была написана им и размещена в сети два года назад. По его словам, Ревва не только присвоил ее, но еще и «исковеркал» композицию.

Как ранее рассказывал Пятый канал, сам Ревва отрицает все обвинения — он утверждает, что музыкант просто решил прославиться за его счет, и не является в суд.