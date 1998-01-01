Рекорд торгового баланса России 2011 года может быть побит

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Положительное сальдо торгового баланса выросло более чем на 65%.

Фото: Известия/ Артем Коротаев

Россия недалека от того, чтобы превысить рекордные показатели положительного сальдо торгового баланса 2011 года, сообщает французское издание Les Echos.

Опираясь на данные Федеральной таможенной службы РФ, с января по ноябрь 2018 года объем российской торговли достиг показателя более чем в $ 191 миллиард. Эти цифры недалеки от рекордного уровня 2011 года — $ 198 миллиардов.

Исходя из этого, французские аналитики склонны считать, что Россия вполне может новый максимум в недалеком будущем. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост положительного сальдо торгового баланса РФ превысил 65%.

Ранее Пятый канал сообщил, что на стабильность российского рубля может повлиять сильный платежный баланс РФ. Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин убежден, что доля импорта в рамках российского торгового баланса не только имеет стабильные показатели, но и показывает снижение, что обусловлено изменением курсовых соотношений. И это, в свою очередь, лишь подтверждает «отличное самочувствие» отечественного платежного баланса.

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