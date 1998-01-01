Рекорд торгового баланса России 2011 года может быть побит

Россия недалека от того, чтобы превысить рекордные показатели положительного сальдо торгового баланса 2011 года, сообщает французское издание Les Echos.

Опираясь на данные Федеральной таможенной службы РФ, с января по ноябрь 2018 года объем российской торговли достиг показателя более чем в $ 191 миллиард. Эти цифры недалеки от рекордного уровня 2011 года — $ 198 миллиардов.

Исходя из этого, французские аналитики склонны считать, что Россия вполне может новый максимум в недалеком будущем. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост положительного сальдо торгового баланса РФ превысил 65%.

Ранее Пятый канал сообщил, что на стабильность российского рубля может повлиять сильный платежный баланс РФ. Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин убежден, что доля импорта в рамках российского торгового баланса не только имеет стабильные показатели, но и показывает снижение, что обусловлено изменением курсовых соотношений. И это, в свою очередь, лишь подтверждает «отличное самочувствие» отечественного платежного баланса.