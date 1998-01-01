Тонкие грани: Путин и Абэ 22 января обсудят мирный договор

, 2:38 Репортаж 12

Накануне в Москву прибыл глава МИД Японии Таро Коно, что вселило надежду на устранение препятствий в данном вопросе, но пока стороны выказывают стойкость своих позиций территориального вопроса.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

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Приезд в Москву министра иностранных дел Японии вселил надежду, стороны вот-вот устранят все препятствия для заключения мирного договора. Тем более, что через неделю, 22 января ждут и премьер-министра Синдзо Абэ. При этом, в Токио грезят о Курилах, а российский МИД сегодня дал понять — вопрос суверенитета островов не обсуждается.

Футуристического вида — серебристо-фиолетовый чемоданчик — был в левой руке японского министра иностранных дел, когда он вошел в зал переговоров. Таро Коно сделал 12 шагов до отведенного ему кресла и аккуратно поставил загадочный предмет под стол. Слова Сергея Лаврова на брифинге после встречи подтвердили — скорее всего, там было традиционное японское упорство в территориальном вопросе.

— Не буду скрывать, у нас сохраняются существенные разногласия, позиции были изначально противоположными. Мы привлекли внимание наших коллег, что вопрос суверенитета РФ над Южнокурильскими островами не обсуждается, — заявил министр.

Мирный договор две страны намерены заключить спустя 73 года после окончания Второй мировой войны. Сделать это, причем, безо всяких предварительных условий японскому премьер-министру предложил Владимир Путин в сентябре прошлого года в ходе сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

— Давайте заключим мирный договор, но не сейчас, а до конца года, без всяких предварительных условий? А потом, на основе этого Мирного договора, как друзья, будем решать все спорные вопросы, — предложил тогда президент.

Лидеры стран встречались с тех пор еще дважды — в Сингапуре и в Буэнос-Айресе — и стремление «свести на нет» давние разногласия только крепло. Абэ пошел даже на шаг в духе настоящего самурая: приехал на могилу своего отца — в прошлом, кстати, министра иностранных дел Японии Синтаро Абэ — и там поклялся «сделать все, чтобы продвинуться и поставить точку в договоре с Россией». То есть для японского премьер-министра это — политический ва-банк. И действительно, в японской политике, как в театре теней или Кабуки, есть очень много «скрытых смыслов». Вот, например, советник Абэ, находясь в Вашингтоне, спровоцировал громкий скандал заявлением, что США должны быть заинтересованы в заключении российско-японского договора, чтобы укрепить блок против Китая.

— Мы сделали очень серьезное предупреждение сегодня о неприемлемости такого рода высказываний. Вообще поинтересовались, насколько самостоятельной может быть Япония в таких условиях? Насколько она может быть самостоятельной быть в решении любых вопросов при такой зависимости от Соединенных Штатов Америки? Нас заверили, что Япония будет принимать решение, исходя из своих национальных интересов, — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Мирный договор Россия и Япония собираются заключить на основе советско-японской декларации 1956 года. И там действительно изначально было обещание передать Японии остров Шикотан и Малую Курильскую гряду после заключения мирного соглашения. Но потом Япония договорилась с США о военных базах на своей территории, и советское правительство в январе 1960-го пункт о передаче островов аннулировало. Американские базы с территории Японии до сих пор никуда не делись, как и влияние Вашингтона на внешнюю политику Токио.

— Тема «северных территорий» была еще в 50-е годы искусственное вброшена в СМИ, прежде всего, со стороны США. Несколько поколений японцев накачивали темой «вы обязаны отобрать четыре острова у России». Как сказать сегодня в один день, что мы это не будем делать? Это невозможно. Японское общество нужно готовить к тому, что может быть мирный договор на каких-то других условиях, — поясняет политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Вот и глава японского МИД, который отказался от совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым и пришел на свой, личный, брифинг уже без того загадочного чемоданчика, согласился: есть еще над чем работать.

— Позиции России и Японии в чем-то не совпадают, но стороны обязаны найти точки соприкосновения, — заявил на встрече Таро Коно.

Уже 22-го января Синзди Абэ прибудет в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Для поисков новых решений старых проблем у дипломатов двух стран осталось не так много времени.

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