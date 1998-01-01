Песков: интересы жителей Курил в результате переговоров с Японией не пострадают

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Решение проблемы мирного договора между Москвой и Токио не нанесет вреда российским гражданам, живущим на Курильских островах, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Известия/ Зураб Давахадзе

Россия и Япония постараются учитывать интересы российских граждан, живущих на Курильских островах, при решении вопроса мирного договора между странами. Об этом в интервью «АиФ» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Не может и речи идти о том, чтобы был нанесен какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил, — сказал он.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ стремятся прийти к решению, которое бы устроило граждан двух стран и помогло «разрубить гордиев узел».

— Это абсурдно, что две страны не имеют мирного договора. Это сдерживает развитие наших двусторонних отношений, — отметил представитель Кремля.

Ранее Пятый канал сообщал, что переговоры Путина и Абэ по мирному договору между Россией и Японией назначены на 22 января. 

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