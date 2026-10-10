Холод, грипп и работа: Онищенко объяснил, почему появляется осенняя депрессия

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 29 0

Ненастье ухудшает психологическое состояние человека.

Почему появляется осенняя депрессия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Геннадий Онищенко: осенняя депрессия может развиваться из-за резкого похолодания

Существует целый ряд факторов, который может вызывать у человека появление осенней депрессии. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам доктора, в межсезонье психологическое состояние человека больше всего зависит от внешних обстоятельств. Так, осенняя депрессия может развиваться, в том числе из-за резкого похолодания, уменьшения светового дня и выхода на работу.

Геннадий Онищенко пояснил, что, когда человек после отпуска возвращается к трудовым обязанностям, у него в организме возникает напряжение. При этом если завершение длинных выходных совпадает с ненастьем, то стресс удваивается. Помимо этого, усугубляют настроение осенние холода и всплеск заболеваемости гриппом.

Ранее 5-tv.ru писал, что депрессию также может спровоцировать свободный график. К этому выводу пришли ученые из Университета Колорадо в Боулдере. Они провели эксперимент, в ходе которого выяснили, как восприятие времени влияет на человеческий мозг.

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