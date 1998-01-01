В Петербурге снесут исторический памятник — кирпичную трубу мастерской Мельцера

, 19:27 Эксклюзивное интервью 32

Застройщики настаивают, что сооружение на набережной реки Карповки будет не снесено, а разобрано. Его соберут заново из тех же кирпичей.

Фото, видео: google.com/maps, Пятый канал

Старая кирпичная труба дореволюционной постройки на Петроградской стороне Санкт-Петербурга будет разобрана. Сооружение вместе с несколькими уцелевшими зданиями мебельно-столярной мастерской Мельцера, имеет статус исторического памятника. На этом месте, на набережной реки Карповки, 27 должен появиться новый жилой комплекс. Его проект предусматривает сохранение исторических зданий, в том числе и трубы, которая должна быть разобрана, а потом построена заново.

Однако градозащитники бьют тревогу. Они опасаются, что, как это уже произошло в Петербурге с Прядильно-ниточный комбинатом имени Кирова и с сооружениями Невской мануфактуры на Синопской набережной, разобранная труба восстановлена не будет.

В компании Bonava, которая владеет земельным участком и собирается строить на нем многофункциональный жилой комплекс, Пятому каналу подтвердили, что старую трубу придется разобрать, поскольку сегодняшнее состояние конструкции не позволяет оставить ее и вписать в комплекс новых зданий в том же виде. Однако она будет построена заново из тех же материалов, из которых состоит сейчас.

— Весь вот этот комплекс он являлся и является памятником. И когда мы приобрели этот имущественный комплекс, там были и иные сооружения, которые располагались на этом участке, но которые мы снесли в установленном законом порядке, пройдя все необходимые экспертизы. Была часть аварийная, но историческая, была часть, которая к истории не имела отношения, то есть такой новодел в какие-то времена пристраивался к старым частям. И осталась вот эта труба, над которой очень долго думали, в том числе и проектировщики, что с ней можно сделать. В итоге вот пришли к решению, что она будет разобрана, потому что технически ее невозможно сохранить в том виде, как она есть, чтобы она органически была встроена в жилой комплекс и чтобы она и технически несла какую-то нагрузку. В новом проекте труба является вентиляционной шахтой. И вот такое решение было согласовано, — пояснил заместитель гендиректора компании Bonava Александр Свинолобов.

Так же органично должны быть вписаны новые здания и еще два старинных сооружения. Сейчас проводится их консервация. Опасения градозащитников, что разобранная труба исчезнет навсегда, по словам Свинолобова, безосновательны.

— Это гарантировано проектом, который прошел экспертизу. То есть процесс реализации проекта предусматривает разборку этой трубы (в силу обстоятельств, о которых я сказал) и восстановление. То есть нет ситуации, что сейчас эта труба какой-то отдельный элемент, с которым непонятно что делать, давайте-ка его сейчас разберем, а потом подумаем. Нет, это не так. Процесс восстановления трубы он тоже уже вписан в проект, — заверил представитель застройщика.

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